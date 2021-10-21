شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يجهز حارسه محمود جاد لمواجهة الزمالك فى انطلاقة الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى استعدادا لمواجهة نظيره الزمالك المقرر لها 26 أكتوبر الجاري فى أول مباراة بمسابقة الدورى المصرى فى الموسم الجديد.

اقترب محمود جاد من العودة إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من التهابات وتر أكيليس والتي تسببت في ابتعاده عن مران الفريق البترولى خلال الأيام الماضية.

وفى سياق متصل ، كشف مصدر أن هناك جلسة جمعت بين مسئولى بيراميدز ومحمود جاد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، خلال الأيام الماضية، وعد فيها مسئولو النادى السماوى الحارس بضمه خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد مسئولو بيراميدز، في الجلسة، حاجتهم لضم حارس مرمى فريق إنبى، حتى يكون نواة لهذا المركز في المستقبل للنادى، الذى يسعى للمنافسة على البطولات والألقاب في الموسم الجديد، خصوصا بعد ضم العديد من الصفقات المميزة.

وتلقى محمود جاد اتصالا هاتفيا من شريف إكرامى، حارس مرمى بيراميدز، طالبه فيه بتسهيل الأمور والمرونة في التفاوض مع مسئولي الفريق السماوى لرغبته في انضمام حارس المنتخب الأولمبى لبيراميدز.

وفى وقت سابق ، كشف مصطفى الأمير، رئيس نادى إنبى، أن محمود جاد من الحراس الواعدين في الدورى المصرى ويمتلك موهبة عالية، موضحا أن نية النادى البترولى هى تسويق اللاعب خارجيا في الفترة القادمة وعدم بيعه لأى ناد في مصر.

وأكد الأمير أنه قام بتطفيش نادى بيراميدز وعدم الموافقة على العرض الذى تقدموا به لضم جاد، خاصة أن الأخير ما زالت سنه صغيرة وحارس المرمى يستطيع البقاء فى الملاعب حتى سن الـ39 عاما دون تعب أو ملل.

وفى سياق متصل كشف مصدر بجهاز الكرة بفريق إنبى أن إدارة النادى البترولى طلبت من نظيرتها فى بيراميدز 45 مليون جنيه لبيع محمود جاد، موضحا أن إدارة بيراميدز اعتبرت هذا الرقم مبالغا فيه من أجل الحصول على خدمات جاد.