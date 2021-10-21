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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحرى عقب انتهاء الجولة الرابعة بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 8 مباريات ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة ( بحرى ) بدورى القسم الثانى والتي جاء أبرزها فوز بلدية المحلة وخسارة المنصورة وتعادل حرس الحدود .
سقط فريق المنصورة على ملعبه أمام فريق المجد السكندري بهدف دون مقابل وفاز الأوليمبي السكندري على فريق شيكو بهدف سجله طه ابراهيم من ركلة جزاء .
كما تعادل فريق حرس الحدود مع فريق سبورتنج بهدفين لكل منهما وحقق فريق بلدية المحلة فوزا مثيرا على فريق دكرنس بهدف من ركلة جزاء عن طريق السيد أبو امنه .
وتغلب فريق أبو قير على الرجاء بهدف دون رد سجله اسلام نبيل و تعادل فريق الزرقا مع فريق الحمام 2/2 وتعادل فريق كفر الشيخ مع فريق الصيد المحلة 1/1 وخسر دمنهور على أرضه من المصري بالسلوم بهدف دون رد .
ترتيب المجموعة الثالثة
1- الأوليمبي 8 نقاط
2- حرس الحدود 7 نقاط
3- المصري بالسلوم 7 نقاط
4- البلدية 7 نقاط
5- المجد السكندري 6 نقاط
6- دكرنس 5 نقاط
7- سبورتنج 5 نقاط
8- كفر الشيخ 5 نقاط
9- أبو قير 5 نقاط
10- الحمام 4 نقاط
11- شيكو 3 نقاط
12 - دمنهور 3 نقاط
13- الزرقا 3 نقاط
14- المنصورة 3 نقاط
15-الصيد نقطتين
16- الرجاء بدون نقاط