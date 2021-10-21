شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحرى عقب انتهاء الجولة الرابعة بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 8 مباريات ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة ( بحرى ) بدورى القسم الثانى والتي جاء أبرزها فوز بلدية المحلة وخسارة المنصورة وتعادل حرس الحدود .

سقط فريق المنصورة على ملعبه أمام فريق المجد السكندري بهدف دون مقابل وفاز الأوليمبي السكندري على فريق شيكو بهدف سجله طه ابراهيم من ركلة جزاء .

كما تعادل فريق حرس الحدود مع فريق سبورتنج بهدفين لكل منهما وحقق فريق بلدية المحلة فوزا مثيرا على فريق دكرنس بهدف من ركلة جزاء عن طريق السيد أبو امنه .

وتغلب فريق أبو قير على الرجاء بهدف دون رد سجله اسلام نبيل و تعادل فريق الزرقا مع فريق الحمام 2/2 وتعادل فريق كفر الشيخ مع فريق الصيد المحلة 1/1 وخسر دمنهور على أرضه من المصري بالسلوم بهدف دون رد .

ترتيب المجموعة الثالثة

1- الأوليمبي 8 نقاط

2- حرس الحدود 7 نقاط

3- المصري بالسلوم 7 نقاط

4- البلدية 7 نقاط

5- المجد السكندري 6 نقاط

6- دكرنس 5 نقاط

7- سبورتنج 5 نقاط

8- كفر الشيخ 5 نقاط

9- أبو قير 5 نقاط

10- الحمام 4 نقاط

11- شيكو 3 نقاط

12 - دمنهور 3 نقاط

13- الزرقا 3 نقاط

14- المنصورة 3 نقاط

15-الصيد نقطتين

16- الرجاء بدون نقاط