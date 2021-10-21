شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة حرامى هاتف صحفى الخليج 365.. لاعبا الجونة يقلدان الواقعة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام كريم طارق وزميله عمرو طارق لاعبا الجونة بتقليد موقف الحرامى الذى سرق هاتف صحفى الخليج 365 خلال اليومين الماضيين، وتم إلقاء القبض عليه بعد ساعات من جريمته.

وظهر كريم طارق عبر الصفحة الرسمية للجونة بالحديث إلى الجمهور عن أول مباراة لهم فى الدورى أمام سيراميكا وبعدها فى موقف كوميدى يقوم عمرو راكبا "موتوسيكل" بخطف هاتف كريم فى موقف كوميدى.

وفى سياق متصل أمرت النيابة العامة بإحالة سارقي هاتف الزميل محمود راغب الصحفي باليوم السابع إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري بسرقة هاتفه المحمول أثناء تصويره به مقطعًا خلال مزاولة عمله، وقد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع لتصوير الحادث من هاتف الصحفي بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الجاني حال ارتكابه الواقعة، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

إذ شاهدت المقطع المذكور فتبينت بدايته بتحدث المجني عليه معلقًا على أحداث وقعت يومها ثم تغيّر المشهد ليظهر فيه المتهم أثناء قيادته دراجة آلية، وسألت النيابة العامة المجني عليه فشهد بانتزاع المتهم الهاتف من يده وفراره به مستقلًّا دراجة آلية بدون لوحات معدنية عكس اتجاه السير، فكلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبها، وتوصلت لتحديد مرتكب الواقعة وتمكنت من ضبطه مستقلًّا الدراجة الآلية المستخدمة في الواقعة، كما توصلت لمحل إخفاء الهاتف المسروق وضبطت حائزه.

وباستجواب النيابة العامة المتهميْنِ أقرّا بارتكاب الواقعة، وأقر السارق بصحة ظهور وجهه بالمقطع المتداول، وتعرف المجني عليه على المذكور خلال التحقيقات، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بتقديمهما للمحاكمة الجنائية محبوسين.