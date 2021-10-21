شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر فرمان كاتيرون لحسم ملف المدرب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن اللجنة المكلفة برئاسة حسين لبيب طرحت العديد من الأسماء على الفرنسى باتريس كارتيرون لشغل منصب المدرب العام بعد رحيل أسامة نبيه عن الفريق.

وقال المندوه في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر قناة أون تايم سبورت 2:طرحنا بعض الأسماء على كارتيرون لكنه لم يستقر على اسم محدد وأشعر أنه ليست لديه مشكلة حتى الآن في ذلك المنصب ولذلك "احنا مش مستعجلين".

أضاف: نقاط الخلاف في التجديد لبن شرقى ليست نقاط قوية يمكنها أن تمنع عملية التجديد واللاعب قريب من تمديد عقده مع الزمالك، ونستهدف تحقيق الاستقرار للفريق.

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب، استعدادا للقاء بطل كينيا المرتقب، وحقق الزمالك الفوز في لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.