شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة الزمالك قبل مواجهة توسكر الكيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك عن سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق وأفراد الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري المتواجدين بمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر له في السابعة مساء غد الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب.

واختتم الفريق تدريباته اليوم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب، استعدادا للقاء بطل كينيا المرتقب.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.