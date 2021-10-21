شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. فقرة خاصة في الجيم وتدريبات متنوعة للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية متنوعة قبل انطلاق مران اليوم الخميس داخل الجيم بملعب التتش بالجزيرة وأدى ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

كما حصل ثلاثي حراسة المرمى على تدريبات فنية متنوعة في مران اليوم الذي يأتي قبل 48 ساعة من مواجهة الحرس الوطني بطل النيجر.

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.