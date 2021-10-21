شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو شبانة ورشا حجازى ينضمان لقائمة أمير وجيه فى انتخابات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم عمرو شبانة بطل العالم السابق للاسكواش ورشا حجازى، إلى القائمة الانتخابية لأمير وجيه بطل الاسكواش ومدرب المنتخب ، التى تستعد لخوض انتخابات اتحاد الاسكواش المرتقبة لاختيار مجلس إدارة جديد.

وأعلن أمير وجيه بطل العالم فى الاسكواش المصرى ترشحه رسميا على منصب رئاسة اتحاد الاسكواش فى الانتخابات المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة، وأكد امير وجيه عزمه التقدم بأوراق ترشيحه فور فتح باب الترشيح الاسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يعلن وجيه عن قائمة موحده خلال الساعات القادمة وتضم أبرز الاسماء اللامعه التى حفرت اسماءهم فى لوحة الشرف فى لعبة الاسكواش.

واتخذ أمير هذه الخطوة بعدما تعرض لضغوطات كبيرة من أغلب عناصر اللعبه والأندية بضرورة الإقبال أملا فى التغيير ودمج عناصر جديدة وشابه تمتلك الطموح والابداع،وينتظر وجيه التقدم بأوراق ترشحه للبدء فى اعلان برنامجه الانتخابى والطموح.

ويذكر أن امير وجيه يمتلك سجل حافل من الانجازات والأرقام القياسية سواء كان لاعبا او مدربًا، وأكد أمير وجيه انه لديه رؤية جديدة وتطلع إلى إحداث نقله كبيرة فى عالم الاسكواش تواكب العصر الجديد الذى تسير عليه مصر الجديدة، موضحا انه سيحاول نقل كل خبراته الدولية فى تطوير الاسكواش المصرى وجعله منبرا للعالم فى كل الملفات.



امير وجيه مع المنتخب



امير وجيه وعمرو شبانة