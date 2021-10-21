الآن في بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والطائي في الدوري السعودي يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والطائي في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس 21 اكتوبر 2021.

تنطلق مباراة الاهلي والطائي على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة الحالة، عند الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنقل مباراة أهلي جدة والطائي في بث مباشر على قناة SSC1 بصوت المعلق عبد العزيز السير بتقنية SD.

كما ينقل البث المباشر على قناة SSC1 بتقنية HD بصوت الملعق الرياضي عبد الله الغامدي، وينقلها لكم الخليج 365 في تغطية حية.

يحتل نادي أهلي جدة المركز ال12 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 8 نقاط، متفوقًا على الطائي صاحب المركز ال13 بفارق نقطة يتيمة.

وكان أهلي جدة قد حقق أول فوز له في منافسات الدوري السعودي هذا الموسم 2022/2021، يوم 16 أكتوبر الجاري، عندما أسقط الاتفاق بنتيجة 4/صفر، علمًا بأنه سقط في 5 تعادلات وخسر في مناسبتين.

يرجع أول لقاء في تاريخ مواجهات الاهلي والطائي إلى الجولة السادسة من الدوري السعودي عام 1978، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

ولعب الاهلي ضد الطائي لآخر مرة في دور ال32 من بطولة كأس خادم الحريمن الشريفين، وانتهت بفوزه بنتيجة 3/صفر، وسجل عمر السومة هدفين، وأضاع ركلة جزاء، وتكفل أسامة هاوساوي بالهدف الثالث.

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