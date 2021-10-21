نتيجة مباراة ظفار ونزوي في الدوري العماني عمانتل، لحساب الجولة الثانية، ضمن إحدى مباريات اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021.

واصل نادي ظفار بدايته القوية في الدوري العماني بالموسم الرياضي 2021-2022، بعدما حققه الفوز الثاني على التوالي امام ضيفه نزوي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهم على مجمع السعادة الرياضي.

بهذه النتيجة رفع نادي ظفار رصيده الى النقطة 6 في المركز الثاني بجدول الترتيب خلف النهضة المتصدر بفارق الاهداف، في المقابل تلقى نزىي الهزيمة الثانية في المسابقة المحلية وبقى في المركز الأخير.

ويدين نادي ظفار بالفوز في مباراة اليوم للاعبه “خالد الهاجري” الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 44 من أحداث الشوط الأول.

شاهد اهداف مباراة ظفار ونزوي في الدوري العماني عمانتل اليوم الخميس

وانطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:15 بتوقيت سلطنة عمان، 13:15 بتوقيت جرينتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية.

ونقلت مباراة ظفار ونزوي في الدوري العماني “عمانتل” على القناة العمانية الرياضية، كما نقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

وحقق نادي ظفار فوزاً ثميناً خارج ملعبه في الجولة الاولى من الدوري العماني امام نادي مسقط بثنائية نظيفة، بينما تعرض نادي نزوي للخسارة على ملعبه بالجولة الافتتاحية في الدوري العماني عمانتل امام النصر بنتيجة صفر-1.

يذكر ان لقاء الفريقين الموسم الماضي في الدوري العماني “عمانتل” قبل ان يلغى بسبب تفشي فيروس كورونا، قد شهد تعادل ظفار ونزوي 1-1، في المباراة التي جمعتهم على المجمع الشبابي بنزوى.

كما تواجه الفريقان في مباراة واحدة من قبل كانت بكأس جلالة السلطان قابوس عام 2006، وفاز حينها نادي ظفار بثلاثية بيضاء، على ملعب السيب.

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