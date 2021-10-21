نتيجة مباراة المصنعة وصحار في الدوري العماني عمانتل، في افتتاح الجولة الثانية، في إحدى مباريات اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021.

اقتنص نادي المصنعة أول ثلاث نقاط له في الدوري العماني بالموسم الرياضي الجديد 2021-2022 عقب فوزه امام ضيفه صحار بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على مجمع الرستاق الرياضي.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم المصنعة بهدفين دون مقابل، افتتح التسجيل اللاعب “حمدي السعدي” في الدقيقة 13، قبل أن يُضيف اللاعب “نصيب الغيلاني” الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني سجل نادي صحار هدف تقليص الفارق في الدقيقة 76 عبر اللاعب “قاسم السلام”، قبل أن يسجل ماجد السعدي هدف حسم فوز المصنعة في الدقيقة 88، لينتيهي اللقاء 3-1.

واستضاف نادي المصنعة نظيره نادي صحار في افتتاح الأسبوع الرياضي الثاني من مسابقة الدوري العماني “عمانتل” 2021-2022، وعينه على تعويض خسارته بالجولة الأولى.

انطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:55 بتوقيت سلطنة عمان، 12:55 بتوقيت جرينتش، 14:55 بتوقيت مصر، 15:55 بتوقيت السعودية.

ونقلت مباراة المصنعة وصحار في الدوري العماني “عمانتل” على القناة العمانية الرياضية، كما نقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

كان نادي المصنعة قد تلقى الخسارة بالجولة الاولى في الدوري العماني امام النهضة بنتيجة 1-3، في المقابل تعادل نادي صحار في الجولة الاولى على ملعبه امام السويق 1-1.

جدير بالذكر ان مواجهة الفريقين الموسم الماضي في الدوري العماني “عمانتل” قد شهد فوز نادي المصنعة بنتيجة 1-صفر، قبل أن يتم إلغاءه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” حول العالم.

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