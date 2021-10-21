نتيجة مباراة النهضة وصحم في الدوري العماني عمانتل، ضمن منافسات الجولة الثانية، في إحدى مباريات اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021.

ضرب النهضة ضيفه صحم برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهم على مجمع البريمي الرياضي، لحساب الجولة الثانية في الدوري العماني، ليُواصل الفريق بدايته القوية في المسابقة المحلية.

بهذه النتيجة حقق النهضة فوزه الثاني على التوالي في مسابقة الدوري العماني مواصلاً صدارته لجدول التريب برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد صحم عند نقطة في المركز الحادي عشر.

أنهى النهضة الشوط الاول متقدماً بهدف دون رد، سجله اللاعب “جمعة سعيد” في الدقيقة 16 بعد ان وضع الكرة بلمسة جميلة داخل الشباك.

وخلال الشوط الثاني عاد جمعة السعيد وأضاف الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه النهضة في الدقيقة 52 بضربة رأسية مُتقنة.

وفي الدقيقة 64 عزز اللاعب “أحمد الكعبي” تقدم النهضة وسجل الهدف الثالث، قبل أن يختتم الرباعية اللاعب “منصور النعيمي” في الدقيقة 83 من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

واستقبل نادي النهضة نظيره نادي صحم في الجولة الثانية من الدوري العماني عمانتل 2021-2022، وسعى الى تحقيق الانتصار الثاني ومواصلة الصدارة على أمل تعثر منافسيه.

انطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت سلطنة عمان، 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

ونقلت مباراة النهضة وصحم في الدوري العماني “عمانتل” على القناة العمانية الرياضية، كما نقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

وحقق النهضة فوزاً مستحقاً أمام ضيفه المصنعة بنتيجة 3-1، في الجولة الافتتاحية من الدوري العماني والتي أقيمت بينهما على مجمع البريمي الرياضي، في المقابل اقتنص نادي صحم نقطة ثمينة بالجولة الاولى في الدوري العماني عقب تعادله امام السيب 1-1.

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