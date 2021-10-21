الآن في بث مباشر | مشاهدة مباراة العين والوصل في الدوري الاماراتي يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة العين والوصل في قمة مباريات اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 بمنافسات الدوري الاماراتي للمحترفين.

ينطلق البث المباشر لمباراة العين والوصل ضمن الجولة السابعة من الدوري الاماراتي على ملعب زعبيل بمدينة دبي، عند الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 20:30 بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

تنقل مباراة العين ضد الوصل على شاشة قناة دبي الرياضية الأولى بصوت المعلق عبد الله السعدي، كما تنقلها في بث مباشر قناة أبو ظبي الرياضية الأولى بتقنية HD بصوت المعلق عامر عبد الله.

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1/1 ضمن منافسات الدوري المحلي يوم 6 مارس 2021، وشهدت آخر مواجهة على ملعب الوصل فوز العين بنتيجة 2/1 في نهاية شهر نوفمبر 2020.

ولم يفز الوصل في أي مباراة من المباريات الخمس الأخيرة له بجميع المسابقات أمام نادي العين، وخسر في 22 فبراير 2020 بنتيجة 6 أهداف مقابل 5 ضمن كأس رئيس الامارات، وقبل تلك المواجهة بشهر ونصف تقريبًا خسر بنتيجة 5/صفر أمام العين.

يحتل نادي العين حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الاماراتي برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه الجزيرة، وبفارق نقطتين عن الشارقة الثالثة، بينما يحتل الوصل المرتبة السابعة برصيد 9 نقاط.

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