موعد وكيفية مشاهدة بث مباشر مباراة الوداد وهارتس أوف أووك الغاني في دوري ابطال افريقيا

تعرف على موعد وكيفية بث مباشر مباراة الوداد المغربي و ضيفه هارتس أوف أووك او قلوب الصنوبر الغاني ضمن مباريات إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا 2021/22، والمقرر إقامتها على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يدخل فريق وليد الركراكي مباراة قلوب الصنوبر وعينه على الفوز دون غيره لتعويض خسارة مباراة الذهاب، وضمان التأهل للدور الموالي رفقة كبار القوم في القارة السمراء.

وأخفق نادي الوداد البيضاوي المغربي في مباراة الذهاب في غانا، وعاد بهزيمة صغيرة بهدف نظيف أمام هارتس أوف أووك من ملعب أوهيني دجان، حمل توقيع اللاعب إسحاق منساه في الدقيقة 40 من المباراة، ما يعني أن وداد الأمة مطالب بالفوز بفارق هدفين للتأهل دون حسابات ضيّقة.

موعد وكيفية مشاهدة بث مباشر مباراة الوداد وهارتس الغاني في دوري ابطال افريقيا

يحين موعد مباراة الوداد البيضاوي المغربي وضيفه هارتس أوف أووك الغاني يومه الأحد الموافق 24 أكتوبر، بداية من الساعة 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر لمباراة الوداد البيضاوي المغربي و قلوب الصنوبر الغاني على القناة الرياضية المغربية التابعة للشركة الوطنية المغربية للإذاعة والتلفزيون، عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الأوروبي هوتبورد.