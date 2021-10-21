موعد وكيفية مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي والاتحاد الليبي في دوري ابطال افريقيا

تعرف على موعد وكيفية بث مباشر مباراة الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الليبي في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا 2021/22، والمقرر إقامتها على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس.

يدخل فريق باب سويقة مباراة الاياب أمام الاتحاد الليبي، وعينه على تحقيق الفوز بأي نتيجة لضمان وصوله للدور الموالي في البطولة الأفريقية الأغلى.

وانتهت مباراة الذهاب بين الترجي التونسي والاتحاد الليبي بالتعادل السلبي على ملعب مدينة بنغازي في ليبيا، ما ترك الباب مفتوح أمام الفريقين من أجل التأهل للدور التالي.

موعد وكيفية مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي والاتحاد الليبي في ابطال افريقيا

يحين موعد مباراة الترجي الرياضي التونسي وضيفه الاتحاد الليبي يومه الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، وتنطلق المباراة بداية من الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الليبي على التلفزة التونسية، عبر القناة الوطنية الأولى أو الثانية، حسب برمجة التلفزيون التونسي للمباراة.