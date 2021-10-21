تمثال من الشمع لمحمد صلاح في متحف "مدام توسو" بلندن

المنامة - ياسر ابراهيم - جسد متحف "مدام توسو" بلندن النجم المصري محمد صلاح بتمثال من الشمع وذلك اعترافاً من المشرفين على المتحف بأحقية لاعب ليفربول بأن يكون من بين الأفضل في عالم كرة القدم.



وانبهر محمد صلاح بالتمثال الذي يجسد ملامحه وبنيته الجسدية خلال عرض خاص أقيم في متحف "مدام توسو" بلندن.



وعبّر نجم ليفربول عن سعادته الكبيرة بهذا التمثال قائلاً: "وكأنني أشاهد نفسي في المرآة، لقد كانت تجربة رائعة.. استمتعت حقاً بالعمل مع الفنانين من أجل انجاز هذا التمثال الشمعي".



وأضاف محمد صلاح قائلاً: "عندما وقفت إلى جانب التمثال لم أصدق ما شاهدته.. حقاً أن تخلد بهذه الطريقة فهذا يعتبر أمراً في غاية الروعة".



يذكر أن متحف "مدام توسو" قد أعد سابقاً تماثيل لكل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: بي ان سبورت