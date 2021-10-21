الامارات | مانشستر يونايتد لايسمح لـ "زيدان" بالسفر إلى العراق

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد لايسمح لـ "زيدان" بالسفر إلى العراق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الطلب الذي تقدم به اتحاد كرة القدم العراقي بالسماح للاعب الشاب زيدان إقبال الذي يلعب في الفريق الرديف لمانشستر يونايتد بالانضمام للمنتخب الأولمبي لـ "أسود الرافدين" الذي يستعد لخوض التصفيات الأولمبية.

وقال مساعد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي عباس عبيد لقناة العراقية الرياضية: "تواصلنا مع مدرب رديف مانشستر يونايتد من أجل السماح بوجود اللاعب زيدان إقبال في التصفيات لكنه رفض بسبب عدم إدراج البطولة ضمن أجندة الـ(فيفا) الدولية".

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