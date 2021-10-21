الامارات | المنتخب يتراجع في تصنيف "فيفا" إلى المرتبة 71

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتراجع في تصنيف "فيفا" إلى المرتبة 71 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت النتائج السلبية التي تعرض لها منتخب الإمارات لكرة القدم في الشهر الجاري، بالخسارة من إيران والتعادل مع العراق في تصفيات كأس العالم إلى تراجعه أكثر في تصنيف "فيفا" الشهري، حيث انتقل من المرتبة 69 بحسب تصنيف سبتمبر إلى 71 في تصنيف أكتوبر. بينما عالميا، عاد المنتخب الفرنسي، المتوج بالنسخة الثانية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، إلى المركز الثالث، خلف بلجيكا المتصدرة والبرازيل الثانية.

وكانت فرنسا تخلت عن المركز الثالث لصالح إنكلترا في تصنيف سبتمبر الماضي بسبب نتائجها المتواضعة وقتها في التصفيات القارية المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر مقابل تألق منتخب "الأسود الثلاثة".

وارتقت إسبانيا، وصيفة بطلة دوري الأمم، مرتبة واحدة وصارت سابعة على حساب البرتغال بطلة النسخة الأولى للمسابقة القارية الحديثة والتي تراجعت الى المركز الثامن.

عربيا، لا تزال تونس في الصدارة رغم انها تراجعت مركزين عالميا إلى السابع والعشرين، أمام المغرب الذي ارتقى أربعة مراكز وبات في المركز التاسع والعشرين والجزائر التي بقيت في المركز الثلاثين.

وصعدت مصر أربع مراتب الى المركز الـ44 عالميا أمام قطر (تراجعت من 43 إلى 46) أول عرب قارة آسيا أمام السعودية (صعدت من 56 الى 49)، والعراق (72) وعمان (من 78 الى 77) وسوريا (من 81 الى 85) والأردن (من 93 الى 90) والبحرين (91) ولبنان (من 97 الى 92) وفلسطين (من 99 الى 100).

تصنيف العشرة الأوائل:

1- بلجيكا

2- البرازيل

3- فرنسا (+1)

4- إيطاليا (+1)

5- إنكلترا (-1)

6- الأرجنتين

7- إسبانيا (+1)

8- البرتغال (-1)

9- المكسيك

10- الدنمارك

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