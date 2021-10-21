شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية..الفرق بين كرة القدم والكرة الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعبة الكرة الخماسية أو كرة الصالات يتم ممارستها باستخدام القدم ، وتشبه إلى حد كبير اللعبة المعروفة و الأكثر شعبية في العالم ، و لكنها تختلف عن كرة القدم من حيث الملعب والكرة وعدد اللاعبين، والقوانين الخاصة بها أيضا ، حيث تتم ممارسة هذه الرياضة داخل صالات رياضية معدة لهذه اللعبة ، وهى رياضة معتمدة من الفيفا ويتم تنظيم بطولة عالم خاصة بمنافساتها.

يبلغ طول ملعب كرة الصالات من 38 إلى 42 مترا، والعرض من 18 إلى 22 مترا، ويكون مستطيل الشكل ، وبالانتقال إلى المرمى فيبلغ عرضها 3 أمتار وارتفاعها متران فقط، وكل فريق يضم 5 لاعبين، وبالنسبة للبدلاء يكون الحد الأقصى المسموح به هو 7 لاعبين ، و إذا قام الحكم في مباراة الصالات بط رد عددا من لاعبي أي فريق ، وقلّ عدد اللاعبين فيه إلى ثلاتة يجب إنهاء المباراة.

يقسم زمن المباراة في كرة القدم الخماسية إلى شوطين، كل شوط 20 دقيقة، وتستخدم فيها كرة وزنها 440 جرام وعلى مستوى عدد مرات الاستبدال أثناء المباراة فهو غير محدد ، فاللاعب الذي يتم استبداله يجوز أن يعود إلى اللعب كبديل للاعب آخر .