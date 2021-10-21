شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك..فقرة بدنية وأخرى ترفيهية للاعبين استعداداً لمباراة توسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تدريبات بدنية للاعبين في بداية مران اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في السابعة مساء غد الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب.

وقام اللاعبون بأداء تدريبات الجري الخفيف حول الملعب تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق قبل بدء التدريبات الفنية.

كما أدى لاعبو الفريق فقرة تدريبات ترفيهية خلال مران اليوم وعقب التدريبات الترفيهية أدى لاعبو الفريق تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء التدريبات الفنية وخوض التقسيمة.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي اقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.