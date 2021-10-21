الارشيف / اخبار الرياضه

رابطة الأندية تسمح لكل ناد بدعوة 5 مشجعين من ذوى الاحتياجات الخاصة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تسمح لكل ناد بدعوة 5 مشجعين من ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، تخصيص عدد من الحضور في كل مباراة لذوي الهمم.

 

واعلنت رابطة الأندية في بيان رسمي لها اليوم الخميس السماح بحضور ٥ أشخاص من ذوي الهمم في كل مباراة بالتنسيق بين الرابطة ورعاة الدوري الممتاز.

أعلنت شركة تذكرتي اشتراطات حضور الجماهير لمباريات الدوري في الموسم الجديد، وجاءت هى النحو التالي:

 

 

- سيتم إجراء تحديث على موقع تذكرتي خلال ال٢٤ ساعة المقبلة.

 

- على كل مشجع اختيار الفريق الذي يشجعه في الموسم الحالي ولا يمكن المشجع أن يغير الفريق إلا في الموسم المقبل.

 

- سيتم إلغاء بطاقات المشجع القديمة واستخراج أخرى جديدها مع اول تذكرة يقوم المشجع بشرائها

 

- تم حذف من كان عمره اقل من ١٦ عاما في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وعلى المشجع الراغب في حضور المباريات استخراج بطاقة جديدة من خلال التقديم على موقع تذكرتي بالبطاقة الشخصية.

 

- لن يتم السماح بحضور المباريات لمن لم يحصل على لقاح حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين

 

حوار النائب أحمد دياب (1)

 

حوار النائب أحمد دياب (2)

 

حوار النائب أحمد دياب (3)

 

حوار النائب أحمد دياب (4)

 

حوار النائب أحمد دياب (5)

 

حوار النائب أحمد دياب (6)

 

حوار النائب أحمد دياب (7)

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا