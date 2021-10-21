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شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تسمح لكل ناد بدعوة 5 مشجعين من ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، تخصيص عدد من الحضور في كل مباراة لذوي الهمم.
واعلنت رابطة الأندية في بيان رسمي لها اليوم الخميس السماح بحضور ٥ أشخاص من ذوي الهمم في كل مباراة بالتنسيق بين الرابطة ورعاة الدوري الممتاز.
أعلنت شركة تذكرتي اشتراطات حضور الجماهير لمباريات الدوري في الموسم الجديد، وجاءت هى النحو التالي:
- سيتم إجراء تحديث على موقع تذكرتي خلال ال٢٤ ساعة المقبلة.
- على كل مشجع اختيار الفريق الذي يشجعه في الموسم الحالي ولا يمكن المشجع أن يغير الفريق إلا في الموسم المقبل.
- سيتم إلغاء بطاقات المشجع القديمة واستخراج أخرى جديدها مع اول تذكرة يقوم المشجع بشرائها
- تم حذف من كان عمره اقل من ١٦ عاما في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وعلى المشجع الراغب في حضور المباريات استخراج بطاقة جديدة من خلال التقديم على موقع تذكرتي بالبطاقة الشخصية.
- لن يتم السماح بحضور المباريات لمن لم يحصل على لقاح كورونا حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين