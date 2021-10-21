موعد قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022.. تعرف عليه

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن موعد قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2022.



وأعلن الفيفا في بيان (الخميس) أن قرعة الملحق الأوروبي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 سوف تٌجرى يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وسيحدد ذلك الملحق آخر 3 منتخبات أوروبية متأهلة إلى كأس العالم 2022، والتي ستنضم إلى المنتخبات الـ10 التي ستتأهل بشكل مباشر من مرحلة المجموعات، في صدارة مجموعاتها.

ستشارك في قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 المقررة في قطر 12 منتخبا أوروبيا ستتأهل 3 منها إلى النهائيات.

وتضم المنتخبات الـ12 بالقرعة المنتخبات الـ10 التي احتلت المركز الثاني في دور المجموعات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، بجانب أفضل منتخبين لم يتأهلا من التصفيات واحتلا صدارة مجموعتيهما في دوري أمم أوروبا.

سيتم تقسيم المنتخبات الـ12 إلى 3 مسارات في كل مسار 4 منتخبات على أن يقام الدور الفاصل من دورين (قبل نهائي ونهائي).

هذه المنتخبات ستلعب مباراتين في الدور قبل النهائي ومباراة النهائي في مارس/ مارس 2022، حيث ستتأهل المنتخبات الثلاثة الفائزة في كل مسار إلى نهائيات كأس العالم 2022، لتنضموا إلى المنتخبات العشرة التي تصدرت مجموعاتها.

يذكر أن منتخبي ألمانيا والدنمارك كانا أول المنتخبات الأوروبية التي تأهلت إلى كأس العالم 2022، وسيتم حسم المنتخبات المتأهلة من باقي المجموعات الثمانية المتبقية في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المقرر إقامتهما في نوفمبر.

ومن المقرر أن يتم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 في الأول من أبريل/ نيسان المقبل، بعد تحديد كل المنتخبات المتأهلة للبطولة من كل القارات.