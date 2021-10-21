الامارات | السهلاوي: استملنا اتحادا ليس فيه شيء ومنتخب يخسر من كل الفرق .. واليماحي يرد " إلعب غيرها"

شكرا لقرائتكم خبر عن السهلاوي: استملنا اتحادا ليس فيه شيء ومنتخب يخسر من كل الفرق .. واليماحي يرد " إلعب غيرها" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية يوسف حسين السهلاوي في حديث لقناة "أبوظبي الرياضية" إنه "ليس متهما لكنه مسؤول وجاء لتوضيح الأموربكل ثقة ، موضحا " استلمنا اتحاداً "ليس فيه شيء" ومنتخباً يخسر من كل الفرق، لا أتهم أحداً بل أتحدث عن واقع وظروف جئنا واستلمنا عملنا فيها".

ووصف السهلاوي مدرب المنتخب الأسبق يوفانوفيتش بأنه ليس رجل المرحلة، وأن لجنته غير مسؤولة بالتعاقد معه، واصفا شخصية مدرب المنتخب السابق الكولومبي بينتو بالعدوانية جدا، وأن علاقته مع اللاعبين ساءت كثيرا. وأضاف "ربما أخطأنا نحن وفان مارفيك.. لكن يُحسب لمارفيك إعطاء الثقة للاعبين وتقديم نواة لمنتخب المستقبل.. الناس تنظر إلى الجوانب السلبية فقط.. والنتائج ليست حتمية في كرة القدم.. خلال سنة أو سنتين سيكون لدينا منتخب يشرف كرة الإمارات".

وكشف عن إصابته بأزمة قلبية بعد مباراة المنتخب الماضية مع المنتخب السوري، مشيرا إلى أنه جزء من هذا الوطن وأنه "يحبه أكثر من عياله وأنه ليس من يتهرب وينسحب في هذه الظروف". وتابع السهلاوي" أقبل النقد ولكنني لا أحترم المحلل الذي يأتي ويشيد بفان مارفيك قبل التعاقد معه ثم يظهر في الإعلام لينتقد اختياره ويطالب برحيله.. لا أحترم من يغير كلامه أو يقول كلاماً غير حقيقي.. هؤلاء يسيؤون إلى أنفسهم". وبشأن وجود انقسام في مجلس إدارة الاتحاد، قال إن هذا غير صحيح، لكن يوجد اختلاف في وجهات النظر. وشدد على أنهم يدافعون عن اللاعبين ضد الهجوم الذي يتعرضون له. وأوضح "ثقتي كبيرة جداً في هذه المجموعة وأراهن عليهم ولدينا كامل الثقة بالمدرب فان مارفيك".

وبشأن وجود مشكلة لمارفيك مع لاعب النصر والمنتخب تيغالي، أكد أن مارفيك ليست لديه مشكلة مع تيغالي وإنما موضوع قناعات. وأشار إلى أنه لم يسأل اللاعبين عن آرائهم في عودة مارفيك، لافتا إلى أن اللعب في ملعب الوصل كان من اختيار اللاعبين والمدرب. وشدد على أن مدرب المنتخب طموحه كبير ولم يأت لقضاء إجازة، بل هو مدرب كبير وله تجارب مع منتخبات كبيرة.

وبخصوص الحديث عن حل لجنة المنتخبات أو أنها في طريقها للحل قال "هذه الأخبار مقصود تسريبها للإساءة لأعضاء اللجنة ولي شخصياً، اللجنة قامت بدور كبير في الفترة الماضية وتضم عناصر لها تاريخ وباع طويل". وأكد أن عليهم الجلوس مع المدرب وشرح وجهة نظرهم والإصرار عليها، لكن المدرب صاحب القرار النهائي. واعتبر السهلاوي أن الكرة في ملعبهم وأن المنتخب قادر على تغيير كل المعطيات، لافتا إلى أن المنتخب كان الأفضل في كل المباريات والظروف لم تخدمه. وردا على سؤال بشأن استطاعة المنتخب الذهاب إلى كأس العالم أوضح السهلاوي " نعم نستطيع بتغيير الصورة في قادم المباريات، والكل مسؤول".

اليماحي يرد

من جانبه رد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق محمد عبيد اليماحي في تغريدات على صفحته الرسمية عبر" تويتر"، قائلا " لم تستلم اتحادا ليس فيه شي، ونتائج المنتخب معروفة ومسجلة في ظل الاتحاد السابق، ولم نتعاقد مع مدرب يعرف عاداتنا وتقاليدنا، الاعتراف بالحق فضيلة، رسالة للبعض".

وأكمل اليماحي " للمعلومة فقط، في الاتحاد السابق وصل المنتخب لنهائي كأس الخليج وللدور نصف النهائي بكأس اسيا والخامس في التصنيف الاسيوي، معلومة للبعض".

وتابع " تمثيلية يقوم بها البعض لدرء الخطأ عنهم، إلعب غيرها". وبشأن حديث السهلاوي عن مدرب المنتخب السابق يوفانوفيتش أوضح اليماحي " تصحيح للمعلومة، المدرب ايفانوفيتش لم يتعاقد معه الاتحاد السابق برئاسة اخي مروان بن غليطة". وأضاف اليماحي" مثل دور البطل …(نصيحة مش على حساب غيرك)، والتقليل من الاخرين لن يشفع لك في حالة الفشل".

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