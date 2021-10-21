تعرف على موعد مباراة الزمالك وتوسكر في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستضيف الزمالك المصري، نظيره توسكر الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.



المباراة ستكون الأولى ضمن سلسلة مباريات مرحلة إياب دور الـ32 من المسابقة الأعرق للأندية على مستوى أفريقيا، والتي ستستمر حتى الأحد المقبل.

ستقام مباراة الزمالك وتوسكر على ملعب "برج العرب" بمدينة الإسكندرية، وذلك مساء الجمعة 22 أكتوبر/ تشرين الأول.

وسيكون موعد المباراة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ستقوم قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية بنقل مباراة الزمالك وتوسكر تلفزيونيا على الهواء مباشرة.

يذكر أن قنوات "بي إن سبورتس" تملك حقوق مباريات دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن بداية من مرحلة المجموعات.