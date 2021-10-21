«شوبير» يعلن «مفاجأة» في قائمة الخطيب الانتخابية في الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات «تويتر»، القائمة المبدئية التي سيخوض بها محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، الانتخابات المقبلة للنادي المحدد لها يومي 25 و26 نوفمبر المقبل.

شوبير يكشف قائمة الخطيب الانتخابية في الأهلي

وكتب شوبير: «القائمة النهائية المتوقعة للكابتن محمود الخطيب، محمود الخطيب رئيسا، العامري فاروق نائب، خالد مرتجي أمين صندوق العضوية، طارق قنديل، دكتور محمد شوقي، محمد الدماطي، دكتور مهند مجدي، محمد الغزاوي، خالد عبد القادر، المفاجأة دخول حسام غالي ومحمد الجارحي ومي عاطف».

وتعرض محمود الخطيب لآلام في العين اليمنى، تسببت في عدم قدرته على تقديم القلادة الذهبية إلى حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، خلال احتفالية تكريم رموز النادي بالأمس، ونٌقل بعدها إلى المستشفى، ويخضع اليوم، لأشعة وفحوصات طبية.

ومن المتوقع أن يغادر الخطيب، المستشفى اليوم الخميس، وحال عدم قدرته على التوجه للتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات القلعة الحمراء غدا الجمعة، سيرسل مندوبا عنه، للتقدم بأوراق الترشح في السباق الانتخابي.

ويعد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي أبرز الأسماء المستبعدة من قائمة الخطيب، ومعه جوهر نبيل، الذي ينوي الترشح في انتخابات اتحاد كرة اليد، ورانيا علواني الذي دخلت في أزمات بسبب السوشيال ميديا، وإبراهيم الكفراوي عضو المجلس الحالي، حيث ضم الخطيب، أسماء جديدة في قائمته أبرزهم خالد عبد القادر، فضلا عن انضمام النجم الكروي حسام غالي والنائب بمجلس النواب، ليكون المفاجأة الأكبر في قائمة محمود الخطيب، المنتظر أن يخوض بها السباق الانتخابي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

جدير بالذكر أنه من المقرر انعقاد الجمعية العمومية يومي 25 و26 نوفمبر المقبل، في مقر النادي بالجزيرة، لمناقشة جدول الأعمال ومن بينها إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور لمدة 4 سنوات مقبلة.