شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن كوكا في الذكري السادسة لوفاة والده: أفتقدك يا أبي بكل يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا أحمد حسن كوكا نجم منتخب مصر ونادي قونيا سبور التركى، الذكري السادسة لوفاة والده، والذي توفي مثل هذا اليوم 21 أكتوبر عام 2015، ونشر كوكا صورة له تجمعه مع والده ووالدته، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعيلق :"اللهم في يوم وفاته ارحم ابي برحمتك التي وسعت كل شيء".



كوكا

وتابع:" اللهم نور قبره ووسع مدخله ، وأنس وحدته ، واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنه يارب ، اللهم اجعل له حياه اجمل بجنتك واجعل قبره نور و ضياء ، اللهم ارحم من صعدت اليك روحه و بقي ذكره في قلوبنا ، اللهم بلغ دعائي لابي ، اللهم بلغه اني ادعو له في كل يوم و كل صلاه و كل سجده وانه مازال في قلبي و عقلي و لساني لن يترك ذكره الطيب، اللهم ارزقه الجنه واجعله خالدًا مخلدًا فيها يارب العالمين.. أفتقدك يا أبي بكل يوم".

وكان ورحل كوكا معارا الى الفريق التركى لمدة موسم واحد وسيتضمن العقد وجود شرط أحقية شراء بنهاية مدة الإعارة في يونيو 2022 إذا رغب قونيا في ضم كوكا.

و حرص كوكا، وقتها على توجيه الشكر لجمهور ناديه السابق أولمبياكوس اليوناني، بعد انتقاله للدوري التركي، ونشر كوكا مقطع فيديو لكواليس مشاركاته مع أولمبياكوس اليوناني، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليوجه رسالة شكر قائلاً : "أود ان اشكر الجميع، لقد مرت ثلاثة سنوات فى اليونان، اقول الوداع بكل حزن، لا يمكنني حتي التعبير عن حبي لكم، والشكر على دعمكم لي منذ وصولي لليونان، سأفتقدكم جميعاً وأتمني لكم كل التوفيق".