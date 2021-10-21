شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: حالة طلعت يوسف مستقرة و"لو الأهلى جه إسماعيلية هنشيله على دماغنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء وحيد المتحدث الرسمى للنادى الاسماعيلى، آخر تطورات الحالة الصحية لطلعت يوسف المدير الفنى للفريق بعد إصابته مؤخراً بفيروس كورونا، وقال وحيد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" : حالة طلعت يوسف الصحية مستقرة وننتظر نتيجة المسحة الجديدة التى سيخضع لها، ولكن الأطباء حذروه من نزول التدريبات الآن، بسبب موضوع المناعة، بعد سلبية المسحة سيعود لقيادة الفريق من الاسماعيلية، ويتابع التدريبات لحظة بلحظة وأطمئن الجماهير الأعراض كانت متوسطة.

أضاف: المسحة ستحدد تواجده في مباراة الأهلى ولدينا أمل كبير في أن يقود الفريق أمام الأهلى، نطيع التعليمات الأمنية وسنلعب مباراة الأهلي في برج العرب وأعتقد أن الأمن قادر على تأمين أي مباراة.

واصل: كانت لدينا رغبة في اللعب على أرضنا، لدينا 3 مباريات في بداية الدورى خارج ملعبنا وهذا شئ صعب جداً لأن البداية هى الأهم في البطولة، وعندما اعترضنا على ذلك قالوا لنا أن هذه هى القرعة، طالبنا بأن يأتى الأهلى إلى الاسماعيلية وقلنا "هنشيله على دماغنا"، أجمل شئ في الاسماعيلي جماهيره، ولكننا نحرمهم من استقبال أهم فريق في الدورى نتمنى أن الأمور ترجع إلى طبيعتها.

وأجرى طلعت يوسف المدير الفنى لنادى الإسماعيلى، تفسيمة ودية خلال مران الدراويش اليوم باستاد الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة الأهلى يوم 27 أكتوبر الجارى فى افتتاح بطولة الدورى المصرى.

وانتهت التقسيمة الودية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، حيث ارتدى فريق القميص الأصفر وآخر القميص الأبيض.

وضم تشكيل الفريق الأصفر كل من “أحمد عادل حارس مرمى،باهر المحمدى، مروان الصحراوى، أحمد عيد،محمد دسوقى فى الدفاع، عماد حمدى،محمد مخلوف، محمد صادق، محمد الشامى فى الوسط، شكرى نجيب، جاستن شونجا فى الهجوم “، وجاء تشكيل الفريق الأبيض “عمر رضوان حارس مرمى، محمد هاشم، محمد عمار، عبد الله جمعة، عصام صبحى فى الدفاع، عمر الوحش، محمود دونجا، محمد عادل، أحمد مصطفى، أحمد مدبولى فى الوسط، شيلونجو فى الهجوم".