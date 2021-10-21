شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 21 /10 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،شيكابالا يجهز خطوات تصعيدية حال رفض الجبلاية رفع الإيقاف ، "تذكرتى" تعلن ضوابط عودة الجماهير لمباريات الدورى .

"تذكرتى" تعلن ضوابط عودة الجماهير لمباريات الدورى

أعلنت شركة تذكرتى اشتراطات حضور الجماهير لمباريات الدورى فى الموسم الجديد.

شيكابالا يجهز خطوات تصعيدية حال رفض الجبلاية رفع الإيقاف

كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن فريق الزمالك رفض اللاعب الامتثال لعقوبة اتحاد الكرة الخاصة بإيقافه 8 مباريات على خلفية أحداث تسليم درع الدورى الموسم الماضى.

يكثف مسئولي الاهلى جهودهم في الساعات الأخيرة لإقناع النيجيري جونيور أجاى لاعب الفريق الموضوع على قائمة الانتظار بقبول عرض الاهلى الليبى لضمه قبل غلق باب القيد في ليبيا ، وأحضر مسئولو النادى الاهلى عرض شفهى من نظرائهم فى الاهلى الليبى للتعاقد أجاي بغية إنهاء أزمته مع النادى بشكل ودى ، وينتظر مسئولى الاهلى القرار النهائى من اللاعب بشأن قبول العرض أو رفضه من أجل البدء فى خطوات تفعيله وارساله بصورة رسمية للنادى حال موافقة اللاعب أو إخطار النادى الليبى بغلق هذا الملف ، ولايزال القيد مستمر بشكل طبيعى فى ليبيا .

يصل كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر من البرتغال اليوم الخميس بعد قضاء إجازة قصيرة هناك عقب مباراتى الفراعنة أمام ليبيا فى تصفيات كأس العالم، وحقق المنتخب الوطنى فيهما الفوز، ليتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط.

5 شروط لحضور الجماهير مباريات الدوري الجديد.. تعرف عليها

قبل 4 أيام من انطلاق الدوري الجديد، أعلنت شركة تذكرتي اشتراطات حضور الجماهير لمباريات الموسم المقبل، بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في كل مباراة بواقع 1000 مشجع لكل فريق من طرفى المباراة الواحدة.