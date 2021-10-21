شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المرشحين فى انتخابات اتحاد التنس.. منافسة بين الشافعى والسنهورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى، يوم 5 نوفمبر المقبل، موعدًا لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.

وتقدم 13 مرشحا للمنافسة على الانتخابات، حيث تقدم على منصب الرئاسة كل من إسماعيل الشافعى وإسراء السنهورى، وعلى منصب نائب الرئيس ترشح كل من حسن العروسى وعمرو شعبان، وعلى منصب السكرتير العام ترشح كل من وليد سامى وعطيه بيومى، وعلى منصب أمين الصندوق ترشح وائل كمال الدين فقط، وعلى منصب العضوية ترشح كل من أيمن عزمى وأحمد كمال ومحمد إبراهيم وأحمد عبده وشيرين شوقى وحازم شيحه.

فيما حدد مجلس إدارة اتحاد الفروسية، يوم 28 أكتوبر الجارى موعداً لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الإنتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، كما حدد مجلس إدارة اتحاد السباحة، يوم 28 أكتوبر أيضًا موعدًا لعقد انتخابات الاتحاد لاختيار مجلس إدارة جديد.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد السباحة، الأندية التى لها حق التصويت فى الانتخابات، هى الزمالك والصيد والأهلى والجزيرة والزهور والشمس وهليوبوليس والمعادى وسموحة وسبورتنج.