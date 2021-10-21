شكرا لقرائتكم خبر عن "تذكرتى" تعلن ضوابط عودة الجماهير لمباريات الدورى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل 4 أيام من انطلاق الدوري الجديد، أعلنت شركة تذكرتي اشتراطات حضور الجماهير لمباريات الموسم المقبل، بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في كل مباراة بواقع 1000 مشجع لكل فريق من طرفى المباراة الواحدة.

ووضعت شركة تذكرتي سعرا موحدا لتذاكر الموسم الجديد، وهو 100 جنيه لجميع التذاكر في كل المباريات.

وجاءت الاشتراطات كالتالى:

- إجراء تحديث على موقع تذكرتى خلال الـ24 ساعة المقبلة.

- على كل مشجع اختيار الفريق الذى يشجعه فى الموسم الحالى ولا يمكن المشجع أن يغير الفريق إلا فى الموسم المقبل.

- سيتم إلغاء بطاقات المشجع القديمة واستخراج أخرى جديدة مع أول تذكرة يقوم المشجع بشرائها.

- حذف من كان عمره أقل من 16 عاما فى عامى 2019 و2020 وعلى المشجع الراغب فى حضور المباريات استخراج بطاقة جديدة من خلال التقديم على موقع تذكرتى بالبطاقة الشخصية.

- لن يتم السماح بحضور المباريات لمن لم يحصل على لقاح كورونا حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين.