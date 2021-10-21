شكرا لقرائتكم خبر عن المندوه: "حق شيكابالا بيرجع تانى" ويجب احترام قرارات مركز التسوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حسام المندوه عضو مجلس إدارة الزمالك على قرار رفع الإيقاف عن شيكابالا لاعب الفريق الأبيض طبقاً لقرار مركز التسوية والتحكيم.

وقال المندوه في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر قناة أون تايم سبورت 2: رفع الإيقاقف عن شيكابالا هو حق مسترد، وتصريحات رئيس اتحاد الكرة أكدت ذلك، والموقف نفسه لا يستحق كل ما تم والعقوبة التى تم فرضها في البداية.

أضاف: تواصلنا بشكل ودى وغير ودى مع اتحاد الكرة منذ اليوم الأول للأزمة، كلنا منظومة واحدة في النهاية، ويحق لنا كنادى اللجوء لمركز التسوية والتحكيم، ونتج عن ذلك إيقاف العقوبة تماماً، لا نريد أن نترجم المشهد بأن هناك حالة تعمد وترصد، لأن مركز التسوية معترف به ويجب الالتزام بقراراته، لأن الموضوع سيترجم بشكل آخر وسيكون شئ مستفز للجماهير.

واصل: العدالة هى الأساس في كرة القدم ولا يجب الانحياز لطرف على حساب الآخر لأن الدولة المصرية لا تسمح بهذا على الإطلاق، حتى لا نحدث ضجة بلا داعى يجب علينا جميعاً الالتزام بالقوانين.

أكمل: لن نترك حقنا أبداً وسنصعد فيه حتى يأتى إلينا، ولم نحدد موعد انتخابات الزمالك حتى الآن، ولكن في نهاية أكتوبر سنحدد هذا الأمر.

من جانبه كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن فريق الزمالك ، عن رفض اللاعب الامتثال لعقوبة اتحاد الكرة الخاصة بايقافه 8 مباريات علي خلفية احداث تسليم درع الدوري الموسم الماضي.

وأضاف المصدر ان تعنت اتحاد الكرة في تنفيذ قرار لجنة التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن شيكابالا سيدفع اللاعب لاتخاذ خطوات تصعيدية للحفاظ علي حقوقه ، خاصة ان قرار الإيقاف لم يستند علي لائحة بخلاف عدم اجراء تحقيق مع شيكابالا في الواقعة سواء في القرار الأول بالايقاف 8 أشهر او بعد تخفيضه الي 8 مباريات فقط.