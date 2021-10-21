شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستقر على القوام الأساسى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمقاصة بقيادة تامر مصطفى على القوام الأساسي، الذي سيخوض به مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد انطلاقا من مواجهة بيراميدز يوم 27 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالجولة الافتتاحية.

وحرص الجهاز الفني للمقاصة على تنظيم عدد كبير من المباريات الودية في الفترة الأخيرة للوقوف على الوقام الأساسي، والأسماء التي سيستعين بها في مشوار الدوري الممتاز، لاسيما بعد رحيل الركائز الأساسية بنهاية الموسم الماضي، وضم عناصر جديدة خلال الموسم الحالي.

واتفق الجهاز الفني للمقاصة بقيادة تامر مصطفى على خوض مباراتين وديتين في ختام تحضيراته لانطلاقة الدوري المصري الممتاز، بعد سلسلة من المباريات الودية التي خاضها خلال فترة الإعداد وآخرها بالتعادل مع فيوتشر 1/1 بالأمس.

من جانبه، أكد إسلام عادل مدرب المقاصة أن الجهاز الفني اتفق على خوض مباراة ودية أمام فريق الشباب بالنادي غدا الجمعة بمعسكره المغلق، على أن يخوض مباراة ودية أخيرة أمام أحد فرق الدرجة الثانية أو الثالثة في ختام اسنتعدادات فريقه.

أوضح مدرب المقاصة على أن فريقه حقق العديد من المكاسب من معسكره المغلق والمقام حاليا بالقاهرة، والذي شهد انضمام كل اللاعبين وزيادة المعدل البدني للاعبين وتجهيزهم فنيا بشكل جيد.

ويستعد فريق المقاصة لمواجهة بيراميدز يوم 27 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري المصري.