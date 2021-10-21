شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تفاصيل دخول الجماهير مباريات الدوري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتى اشتراطات حضور الجماهير لمباريات الموسم المقبل، الذى ينطلق يوم 25 أكتوبر الجارى بناء على قرار رابطة الأندية المحترفة.

س : ما هى الأعداد المسموح لها بحضور المباريات؟

ج : وافقت الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع فى كل مباراة بواقع 1000 مشجع لكل فريق من طرفى المباراة الواحدة.

س: كيف سيتم تنظيم دخول الجماهير المباريات؟

ج: تم الاتفاق بين رابطة الاندية وشركة تذكرتى أن يتم دخول الجماهير بمعرفة شركة تذكرتى كما حدث فى بطولة أمم افريقيا.

س : ما هى أسعار التذاكر ؟

ج :وضعت شركة تذكرتى سعرا موحدا لتذاكر الموسم الجديد، وهو 100 جنيها لجميع التذاكر فى كل المباريات، نافية ما تردد عن وجود فئات فى الأسعار وكذلك الارقام المبالغ فيها التى تم تداولها منذ فترة عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

س : ما هى ضوابط دخول مباريات الدورى الجديد ؟

ج : جاءت الضوابط على النحو التالي:

- سيتم إجراء تحديث على موقع تذكرتى خلال الـ٢٤ ساعة المقبلة.

- على كل مشجع اختيار الفريق الذى يشجعه فى الموسم الحالى ولا يمكن المشجع أن يغير الفريق إلا فى الموسم المقبل.

- سيتم إلغاء بطاقات المشجع القديمة واستخراج أخرى جديدها مع أول تذكرة يقوم المشجع بشرائها

- تم حذف من كان عمره اقل من ١٦ عاما فى عامى ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وعلى المشجع الراغب فى حضور المباريات استخراج بطاقة جديدة من خلال التقديم على موقع تذكرتى بالبطاقة الشخصية.

- لن يتم السماح بحضور المباريات لمن لم يحصل على لقاح كورونا حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين.

س: هل تحصل رابطة الأندية على عائد من التذاكر؟

ج : أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أن عائد التذاكر سيعود بالكامل للأندية، حيث لن تحصل رابطة الأندية أو اتحاد الكرة على أى مقابل من عائد التذاكر، لكن ستحصل شركة تذكرتى على نسبة التشغيل من ثمن كل تذكرة.