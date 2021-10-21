"حصد 717 صوتا بالانتخابات الماضية".. منافس جديد على منصب رئيس الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



تقدم خالد سليمان ابو العلا للترشح بشكل رسمي علي منصب رئيس الاهلي في الانتخابات القادمة لينافس محمود الخطيب رئيس الأحمر الذي أعلن ترشحه ولم يتقدم بأوراقه بعد.

وحضر خالد سليمان إلى مقر الأهلي بالجزيرة وقام بتدوين كافة بياناته في استمارة الترشح وقدم كل الأوراق المطلوبة وسدد الرسوم المستحقة بواقع 30 ألف جنيه بجانب 14% قيمة مضافة.

وبذلك يكون خالد سليمان أول مرشح علي منصب الرئاسة وصاحب الرقم 6 للمتقدمين في إنتخابات الاهلي.

وخاض سليمان الانتخابات الماضية للعضوية فوق السن وحصل على 717 وجاء في المركز قبل الأخير بين 19 مرشحاً.

وتقدم في وقت سابق اليوم العامري فاروق علي منصب النائب ومي عاطف علي منصب العضوية تحت السن ضمن قائمة محمود الخطيب ومنار سعيد مستقلة.

وكان الثلاثي عمر ربيع ياسين وعبدالرحمن العياشي قد قدما أوراق ترشحهما لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن، بالإضافة إلى الدكتور أحمد غيط فوق السن.

ومن المقرر أن يتم غلق باب تلقي طلبات المرشحين في السابعة من مساء غد الجمعة علي أن تجري أحد يومي 25 و 26 نوفمبر .

وتُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في دورة جديدة للقعلة الحمراء خلال الفترة من 2021 وحتى 2025.

ووفقا للائحة الأهلي الخاصة فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً، الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و9 أعضاء منهم عضوان عن الشباب يقل سنهما عن 35 عاماً في تاريخ باب الترشح.