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الدوري السعودي.. تعرف على موعد مباراة الاتحاد والشباب والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

ستكون موقعة الاتحاد ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين، هي الأبرز بين مباريات الجولة التاسعة من المسابقة.

 

المباراة ستقام، على مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، وتجمع بين فريقين يتنافسان على اللقب.

 

ينتظر أن تلعب المباراة بين الاتحاد والشباب، وذلك مساء يوم الجمعة، الموافق 22 أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري.

 

وسيكون موعد المباراة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

ستقوم قناة "SSC1" بنقل المباراة تلفزيونيا، وذلك بشكل حصري في السعودية والمنطقة العربية.

 

يذكر أن الاتحاد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد الشباب سادسا بـ12 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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