الامارات | الحكم بسجن رئيس نادي تونسي 28 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بسجن رئيس نادي تونسي 28 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة تونسية أحكاما بسجن رئيس النادي الأفريقي السابق لمدة 28 عاما مع النفاذ العاجل بسبب تورطه في قضايا شيكات، بحسب ما أفاد به مسؤول قضائي أمس. ويجري التحقيق مع عبد السلام اليونسي للاشتباه في تورطه في فساد مالي خلال فترة ترأسه للنادي الأفريقي بين عامي 2018 و2021، وهي الفترة التي شهد فيها النادي أزمة مالية خانقة تسببت في إصدار عقوبات ضده من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقالت المتحدثة باسم محكمة أريانة فاطمة بوقطاية لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة "إن المحكمة نظرت في ست قضايا شيكات متعلقة باليونسي وصدر ضده أحكاما بالسجن لمدة خمس سنوات في خمس قضايا وثلاثة أعوام في قضية أخرى". وصدرت الأحكام في غياب اليونسي الذي لم يحضر جلسة المحاكمة لكنها تحمل صبغة النفاذ العاجل، وفق المتحدثة.

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