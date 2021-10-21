’’تذكرتي‘‘ تحدد سعر تذكرة حضور مباريات الدوري.. وتعلن ضوابط عودة الجماهير للملاعب

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن سعر تذكرة حضور مباريات الدوري الجديد، كما حددت الاشتراطات والضوابط، والتي من أهمها اقتصار الحضور على من تلقى لقاح كروورنا فقط.

من جانبها، أعلنت شركة تذكرتي اشتراطات حضور الجماهير لمباريات الدورى فى الموسم الجديد.

وجاءت الاشتراطات كالتالى:

- سعر التذكرة موحد ب 100 جنيه للجميع

- إجراء تحديث على موقع تذكرتى خلال الـ24 ساعة المقبلة.

- على كل مشجع اختيار الفريق الذى يشجعه فى الموسم الحالى ولا يمكن المشجع أن يغير الفريق إلا فى الموسم المقبل.

- سيتم إلغاء بطاقات المشجع القديمة واستخراج أخرى جديدة مع أول تذكرة يقوم المشجع بشرائها.

- حذف من كان عمره أقل من 16 عاما فى عامى 2019 و2020 وعلى المشجع الراغب فى حضور المباريات استخراج بطاقة جديدة من خلال التقديم على موقع تذكرتى بالبطاقة الشخصية.

- لن يتم السماح لأي مشجع بالدخول للمدرج إلا عن طريق بطاقة المشجع الـfan id.

- من يمتلك بطاقة المشجع التي حضر بها مباريات أمم أفريقيا 2019 للكبار، سيتم تطوير شكل بطاقة المشجع لتتناسب مع الدوري الممتاز.

- من لا يمتلك بطاقة المشجع عليه التسجيل عبر الموقع الخاص بتذكرتي لكي يحصل على بطاقته

- كل الاجراءات ستتم أونلاين من خلال الموقع الرسمي، سواء ما يتعلق ببطاقة المشجع أو حجز التذاكر

- لن يتم السماح بحضور المباريات لمن لم يحصل على لقاح كورونا حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين.