شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق طريف من محمد صلاح بعد لقاءه تمثاله فى متحف مدام توسو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم المصري محمد صلاح عن سعادته بتمثاله الجديد فى متحف مدام توسو فى لندن، والمقرر أن يقابله الجمهور غدا الجمعة، حيث نشر صور للقاءه مع تمثاله القريب الشكل منه بشكل كبير، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق طريف، قائلا :"الشخص ذو اللون الأبيض لا يجب أن يراقب ما يأكله".







محمد صلاح م

ووصف صلاح العمل بإنه لا يصدق، حيث قال :"إنها نعمة يجب أن يتم الاعتراف بها وتخليدها بهذه الطريقة"، متابعا :"لم أستطع تصديق ذلك عندما وقفت إلى جانب شبيهي، كان الأمر أشبه بالنظر إلى انعكاسي في المرآة.. لا أطيق الانتظار لأراه ما ".

ويرتدي تمثال صلاح البدلة الكريمية التي ارتداها على غلاف مجلة جي كيو الشرق الأوسط، وسيتمكن المعجبون من مشاهدة التمثال اعتبارًا من غدا الجمعة، 22 أكتوبر إلى جانب ديفيد بيكهام المفضل في القائمة الأولى، ودام هيلين ميرين وبراد بيت، وفقا لموقع "إنفليد أندبندنت".

ومن جانبه قال تيم ووترز ، المدير العام في متحف مدام توسو لندن: "محمد صلاح هو أحد عظماء اللعبة ، ويمكن القول إنه الأفضل في العالم حاليًا ، ويستحق بشكل لا يصدق شخصية مدام توسو لندن".

وتابع إن مشاركة صلاح في تكوين تمثاله كان بمثابة متعة حقيقية لفريق مدام توسو لندن بأكمله، مضيفا :" لا يسعنا الانتظار لرؤية المشجعين يقفون إلى جانب صلاح لالتقاط صور سيلفي ، ومحاكاة وضعياته لتسجيل الأهداف الكلاسيكية.

وأضاف :"نحن على يقين من أن الكثير من الناس كانوا يتوقعون أن يروا شخصية مو في مجموعة ملابس ليفربول الخاصة به ، لكننا أردنا حقًا أن نحتفل بوضعه النجم الدولي ويشعر بأنه في منزله في منطقة حفل توزيع الجوائز".