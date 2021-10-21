شكرا لقرائتكم خبر عن حقن البلازما سلاح الأهلي لسرعة تجهيز محمد الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد الشناوي قائد الأهلي برنامجه العلاجي بالقلعة الحمراء لسرعة تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد ليبيا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

ويتابع الجهاز الطبي بالأهلي حالة الشناوي بشكل متواصل، حيث تم حقن الحارس الدولي بحقنة بلازما للمرة الثانية أمس الأربعاء، للمساهمة في التئام تمزق الخلفية وسرعة تجهيز الحارس المونديالي للمشاركة في مباريات فريقه القادمة.

وخضع الشناوي لأشعة جديدة صباح أمس الأربعاء أثبتت تحسن حالة اللاعب المصاب بتمزق في العضلة الخلفية.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن الأشعة التي أجراها الشناوي أثبتت التئام التمزق بنسبة تصل إلى ٦٠%، وهو أمر جيد يشير إلى تحسن حالة اللاعب.

وأوضح أبو عبلة أن الشناوي يقوم بتنفيذ برنامج استشفائي وتدريبات علاج طبيعي خلال الفترة الحالية حتى يتعافى تمامًا من الإصابة، تمهيدًا للعودة للمشاركة في التدريبات وفقًا للمدة الزمنية المحددة له من البداية.

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة ليبيا الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويستعد الأهلي لمباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.