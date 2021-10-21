شكرا لقرائتكم خبر عن تراى ماتش فى تدريب الإسماعيلى استعدادا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى طلعت يوسف المدير الفنى لنادى الإسماعيلى، تفسيمة ودية خلال مران الدراويش اليوم باستاد الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة الأهلى يوم 27 أكتوبر الجارى فى افتتاح بطولة الدورى المصرى.

وانتهت التقسيمة الودية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، حيث ارتدى فريق القميص الأصفر وآخر القميص الأبيض.

وضم تشكيل الفريق الأصفر كل من “أحمد عادل حارس مرمى،باهر المحمدى، مروان الصحراوى، أحمد عيد،محمد دسوقى فى الدفاع، عماد حمدى،محمد مخلوف، محمد صادق، محمد الشامى فى الوسط، شكرى نجيب، جاستن شونجا فى الهجوم “، وجاء تشكيل الفريق الأبيض “عمر رضوان حارس مرمى، محمد هاشم، محمد عمار، عبد الله جمعة، عصام صبحى فى الدفاع، عمر الوحش، محمود دونجا، محمد عادل، أحمد مصطفى، أحمد مدبولى فى الوسط، شيلونجو فى الهجوم".

وسجل للفريق الأصفر عماد حمدى، بينما أحرز للفريق الأبيض محمد عادل، وشارك من مقاعد البدلاء كل من محمد فوزى، أحمد أيمن، محمد عبد السميع، مصطفى فارس، محمد بيومى.

من جانبه يعكف طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الاسماعيلى على دراسة مباريات فريق الأهلى من داخل شقته بالإسكندرية التى يقضى فيها فترة العزل الطبى للتعافى من فيروس كورونا وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف للمارد الاحمر قبل ملاقاته بإفتتاحية مسابقة الدورى الممتاز، ويخضع طلعت يوسف ا خلال الساعات القليلة المقبلة لمسحة طبية جديدة للوقوف على حالته بعد أن جاءت المسحة التى خضع لها فى وقت سابق إيجايبة ليتم التأكد من إصابته بالفيروس اللعين وخضوعه للعزل الطبى وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة.

ويسعى جهاز الدراويش لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل سواء فى النواحى الفنية والبدنية قبل انطلاق مسابقة الدورى العام فى نسختها الجديدة والمقرر لها الاثنين المقبل.

وأسفرت قرعة الدورى المصرى للموسم الجديد عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة أمام الأهلى بالجولة الأولى، ويشارك فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم 18 فريقا هم: الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى ومصر للمقاصة وغزل المحلة وفيوتشر وفاركو والبنك الأهلى والشرقية للدخان وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبى والاتحاد السكندرى وفاركو وسيراميكا.

وعاشت جماهير الكرة إثارة منقطعة النظير فى الدورى بالموسم الماضى حتى حُسم فى الجولات الأخيرة، والآن الأنظار تتجه نحو الموسم الجديد وما سيحدث فيه.