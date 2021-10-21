شكرا لقرائتكم خبر عن محامى شيكابالا: سنخطر الجبلاية رسميا يوم الأحد برفع الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كمال شعيب محامي محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، أنه سيتم ابلاغ اتحاد الكرة رسميا يوم الأحد المقبل، بقرار لجنة التسوية والتحكيم بشأن رفع الإيقاف عن شيكابالا وهو القرار الذي صدر أمس.

وقال شعيب في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" انه سيتم ارسال خطاب رسمي من مركز التسوية والتحكيم الي اتحاد الكرة يتضمن قرار رفع الإيقاف عن اللاعب، وفي حالة رفض اتحاد الكرة تسلم الخطاب او تنفيذ القرار فانه سيكون هناك خطوات تصعيدية أخرى لحفظ حقوق اللاعب ورفع الإيقاف.

من جانبه كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن فريق الزمالك ، عن رفض اللاعب الامتثال لعقوبة اتحاد الكرة الخاصة بايقافه 8 مباريات علي خلفية احداث تسليم درع الدوري الموسم الماضي.

وأضاف المصدر ان تعنت اتحاد الكرة في تنفيذ قرار لجنة التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن شيكابالا سيدفع اللاعب لاتخاذ خطوات تصعيدية للحفاظ علي حقوقه ، خاصة ان قرار الإيقاف لم يستند علي لائحة بخلاف عدم اجراء تحقيق مع شيكابالا في الواقعة سواء في القرار الأول بالايقاف 8 أشهر او بعد تخفيضه الي 8 مباريات فقط.

من ناحية أخرى أكد عمرو أدهم، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أن رابطة الأندية هي صاحبة القرار في الوقت الحالي في ملف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق، مضيفاً أنهم لم يصلهم قرار بعد حول إمكانية مشاركة شيكابالا بعد تجميد عقوبة إيقاف اللاعب من مركز التسوية والتحكيم.

وأوضح عمرو أدهم في تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم، أن شيكابالا من حقه المشاركة في مباراة إنبي يوم الثلاثاء المقبل، وواصل: "شيكابالا موقفه سليم من الناحية القانونية تماما وننتظر إخطار رسمي من لجنة الأندية".

وتابع: "اتحاد الكرة ليس على مسافة واحدة من الجميع، ويتعامل معنا بنظرية الاستعماء، يحاول أن يكون مقنعا وهو غير مقنع".

وأضاف: "لم يصدر أي شيء رسمي من اتحاد الكرة بعد قرار مركز التسوية والتحكيم، وهناك من يقول إن الأمر أصبح تحت مسئولية رابطة الأندية كما لو أنهم يضعوننا أمام مشكلة مع رابطة الأندية".