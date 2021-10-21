شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور الشناوي وانتظام الشحات وتحدي الحاوي وعبد الحفيظ بمران الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة الحرس الوطتي بطل النيجر يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد المران ظهور محمد الشناوي وانتظتم حسين الشحات ومحمود كهربا في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة، كما شهد تحدى من نوع خاص بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ووليد سليمان لاعب الفريق الأحمر في اللعب بالكرات الرأسية.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني التي تقام السادسة مساء السبت على ملعب الأهلي We السلام، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق مران الأهلي أمس عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح مواطن القوة والضعف في فريق الحرس الوطني بطل النيجر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين إيجابيًّا ١-١، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي.