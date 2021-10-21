شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح عن تمثاله فى متحف توسو: "محظوظ أن يتم تخليدى بهذه الطريقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النجم المصري محمد صلاح بشبيهه بالشمع في عرض خاص بمتحف مدام توسو فى لندن، ووصف العمل بإنه لا يصدق، حيث قال :"إنها نعمة يجب أن يتم الاعتراف بها وتخليدها بهذه الطريقة"، متابعا :"لم أستطع تصديق ذلك عندما وقفت إلى جانب شبيهي، كان الأمر أشبه بالنظر إلى انعكاسي في المرآة.. لا أطيق الانتظار لأراه ما ".



محمد صلاح

ويرتدي تمثال صلاح البدلة الكريمية التي ارتداها على غلاف مجلة جي كيو الشرق الأوسط، وسيتمكن المعجبون من مشاهدة التمثال اعتبارًا من غدا الجمعة، 22 أكتوبر إلى جانب ديفيد بيكهام المفضل في القائمة الأولى، ودام هيلين ميرين وبراد بيت، وفقا لموقع "إنفليد أندبندنت".



محمد صلاح وتمثاله



صلاح وتمثاله

ومن جانبه قال تيم ووترز ، المدير العام في متحف مدام توسو لندن: "محمد صلاح هو أحد عظماء اللعبة ، ويمكن القول إنه الأفضل في العالم حاليًا ، ويستحق بشكل لا يصدق شخصية مدام توسو لندن".

وتابع إن مشاركة صلاح في تكوين تمثاله كان بمثابة متعة حقيقية لفريق مدام توسو لندن بأكمله، مضيفا :" لا يسعنا الانتظار لرؤية المشجعين يقفون إلى جانب صلاح لالتقاط صور سيلفي ، ومحاكاة وضعياته لتسجيل الأهداف الكلاسيكية.

وأضاف :"نحن على يقين من أن الكثير من الناس كانوا يتوقعون أن يروا شخصية مو في مجموعة ملابس ليفربول الخاصة به ، لكننا أردنا حقًا أن نحتفل بوضعه النجم الدولي ويشعر بأنه في منزله في منطقة حفل توزيع الجوائز".