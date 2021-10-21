شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة سموحة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن، اليوم معسكره المغلق المستمر لمدة 5 أيام استعدادا لمواجهة نادى سموحة فى أولى مباريات الفريق فى بطولة الدورى موسم 2021/ 2022.

ويعود الفريق للتدريبات الخامسة مساء اليوم الخميس، للدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة الأولى أمام سموحة والمقرر لها 25 أكتوبر الجارى، بعدما حصل الفريق على إجازة أمس الأربعاء من التدريبات عقب المعسكر المغلق والذى بدأ 10 أكتوبر الجارى.

وخاض الاتحاد خلال المعسكر عدة مباريات ودية، اطمأن فيها حسام حسن على جاهزية اللاعبين لانطلاق مسابقة الدورى العام وأولى المباريات أمام سموحة.

وكان إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى الاتحاد قد طلب معسكرا مغلقا حتى يستطيع الجهاز الفنى تجهيز اللاعبين ووضع اللمسات الأخيرة واختيار التشكيل الأمثل، الذى سيخوض به أولى مباريات الدورى، والذى بدوره وافق عليه محمد مصيلحى رئيس النادى والذى وعد بتوفير جميع مطالب الجهاز الفنى واللاعبين للظهور بالشكل الذى يتمناه جماهير الثغر.

وظهرت حالة من المنافسة بين اللاعبين لحجز بطاقة التواجد بالتشكيل الأساسى للفريق، بعد الفوز الكبير على شبابه بخماسية نظيفة فى البروفة الأخيرة للفريق قبل مباريات الدورى.