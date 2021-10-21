شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط لحضور الجماهير مباريات الدوري الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل 4 أيام من انطلاق الدوري الجديد، أعلنت شركة تذكرتي اشتراطات حضور الجماهير لمباريات الموسم المقبل، بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في كل مباراة بواقع 1000 مشجع لكل فريق من طرفى المباراة الواحدة.

ووضعت شركة تذكرتي سعرا موحدا لتذاكر الموسم الجديد، وهو 100 جنيها لجميع التذاكر في كل المباريات، نافية ما تردد عن وجود فئات في الأسعار وكذلك الارقام المبالغ فيها التي تم تداولها منذ فترة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت اشترطات حضور الجماهير على النحو التالي:

- سيتم إجراء تحديث على موقع تذكرتي خلال الـ24 ساعة المقبلة.

- على كل مشجع اختيار الفريق الذي يشجعه في الموسم الحالي ولا يمكن المشجع أن يغير الفريق إلا في الموسم المقبل.

- سيتم إلغاء بطاقات المشجع القديمة واستخراج أخرى جديدها مع أول تذكرة يقوم المشجع بشرائها.

- تم حذف من كان عمره اقل من 16 عاما في عامي 2019 و2020 وعلى المشجع الراغب في حضور المباريات استخراج بطاقة جديدة من خلال التقديم على موقع تذكرتي بالبطاقة الشخصية.

- لن يتم السماح بحضور المباريات لمن لم يحصل على لقاح كورونا حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين.