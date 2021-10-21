شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. رضا عبد العال يتسبب في إصابة عرابي في حمام السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم كان بطلها رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق والذي تسبب في إصابة زميله في الأهلي وقتها أسامة عرابي وذلك خلال أحد المعسكرات للفريق.

ويروي أسامة عرابى تفاصيل الواقعة قائلا ان رضا عبد العال كان معروفا عنه انه لاعب متخصص في المقالب، وأضاف في تصريحات تليفزيونية سابقة : "كنا فى "مغطس مياه".. ووجدت لاعبى الفريق ينسحبون واحداً تلو الآخر من المغطس ولم يتبق أى لاعب معى ونظرت حولى فوجدت ثعباناً فصرخت بأعلى صوتى بعدما علمت أن رضا عبد العال وضع الثعبان فى المياه.

وأضاف عرابى "لم يكتف رضا عبد العال بوضع الثعبان فى مغطس المياه.. بل سحب السلم الذى كنا نتسلّق به خلاله للخروج من المغطس فحاولت الخروج لكنى تأخرت وتعرضت للإصابة بسبب رغبتى فى الخروج سريعاً، وبسبب حالة الرعب التى انتابتنى من هذا الموقف الصعب للغاية".