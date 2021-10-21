"مفاجآت بالجملة وتعديلات قد تتم".. الخليج 365 ينشر ملامح قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

استقر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي الحالي علي القوام الرئيسي لقائمته التي سيخوض بها الإنتخابات الجديدة للقلعة الحمراء .

ومن المقرر أن يتم غلق باب تلقي طلبات المرشحين في السابعة من مساء غد الجمعة علي أن تجري أحد يومي 25 و 26 نوفمبر .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن الخطيب عقد جلسات مع رموز وحكماء النادي خلال الأيام القليلة الماضية بهدف التشاور حول القائمة الجديدة .

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن بعض رموز وحكماء النادي عارضوا فكرة تواجد أحد المرشحين علي المناصب الفردية ولكن الخطيب صمم عليه، وأوضح أن هناك ضغوط كبيره تجرى حتي الأن علي محمود الخطيب لإقناعه بضم خالد الدرندلي أمين الصندوق السابق والدكتور محمد سراج لقائمته الجديدة ولكنه لا يزال رافضاً.

وأوضح المصدر أن ملامح قائمة الخطيب حتي الأن هي العامري فاروق في منصب النائب، وخالد مرتجي أميناً للصندوق، ومحمد الدماطي وطارق قنديل وخالد عبدالقادر ومهند مجدي ومحمد السلاب ومحمد شوقي ومحمد الغزاوي فيالعضوية فوق السن ومحمد الجارحي ومي عاطف للعضوية تحت السن .

وكشف المصدر أن العامري فاورق ومي عارطف أبلغا المقربين منهما أنهما تم إخطارهما بالتواجد ضمن قائمة الخطيب ليتقدما بأوراق ترشحهما صباح اليوم الخميس.

وأنهى المصدر "محمد سراج وإبراهيم الكفراوي وحسام غالي قد يدخلوا القائمة في اللحظات الأخيرة مساء اليوم وربما يخرج مهند مجدي بشكل نهائي أيضاً".

وكان الثلاثي عمر ربيع ياسين وعبدالرحمن العياشي قد قدما أوراق ترشحهما لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن، بالإضافة إلى الدكتور أحمد غيط فوق السن.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في دورة جديدة للقعلة الحمراء خلال الفترة من 2021 وحتى 2025.

ووفقا للائحة الأهلي الخاصة فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً، الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و9 أعضاء منهم عضوان عن الشباب يقل سنهما عن 35 عاماً في تاريخ باب الترشح.