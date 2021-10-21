"الأفضل على الكوكب".. تقارير: يجب أن يوافق ليفربول على شروط صلاح 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قالت صحيفة "ليفربول إيكو" اليوم الخميس، إن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي يجب أن توافق على شروط تمديد عقد النجم المصري محمد صلاح، واصفة إياه بـ "الأفضل على الكوكب".

ويعيش صلاح انتعاشة كروية بعد بداية موسم مميزة، شهدت تسجيله 9 أهداف في 9 مباريات متتالية، بجانب أنه أصبح الهداف التاريخي للريدز في دوري أبطال أوروبا برصيد 31 هدفا.

وتحدثت الصحيفة عن الخيارات المتاحة أمام ليفربول بشأن موقف صلاح، مضيفة أن إدارة النادي الإنجليزي لن تفرط في خدمات البالغ من العمر 29 عاما إلا إذا توافر البديل المناسب، قائلة: لن يفكر ليفربول في خسارة صلاح إلا إذا كان هناك بديل أفضل متاح في السوق أو قرر هو الرحيل.. وفي الوقت الحالي هذان الأمران غير متوفرين".

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن ليفربول أمام خياران إما بتمديد عقد صلاح والموافقة على شروطه، أو يضطر النادي لبيعه خلال عام 2022 لتحقيق استفادة من بيعه، خاصة وأن عقده سينتهي بنهاية يونيو 2023.

وقالت "ليفربول إيكو": "لا يوجد سوى قرار واحد معقول، يجب أن يوافق ليفربول على شروط صلاح الجديدة لإبقائه في أنفيلد".

واستعانت الصحيفة بذكريات لاعبي الريدز السابقين أمثال: " ستيف ماكمانامان ، مايكل أوين، تشابي ألونسو، خافيير ماسكيرانو، فرناندو توريس، لويس سواريز ، رحيم ستيرلنج وفيليب كوتينيو، وقالت إن هؤلاء النجوم غادروا الفريق لكن لا يمكن لأي منهم أن يدعي أنه أفضل لاعب في العالم.. لم يكن أي منهم بمستوى صلاح.

وأوضحت الصحيفة: "عندما يكون لديك أفضل لاعب على هذا الكوكب، فإنك تبذل كل ما في وسعك للاحتفاظ به، فعل برشلونة وريال مدريد من قبل مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ولم يخسر أي فريق منهم جهود الثنائي وهما في أوج مستواهما".

وتطرق التقرير للحديث عن رغبة الجماهير في التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بشكل مجاني خلال الصيف المقبل، وقالت الصحيفة: "نعم مبابي أصغر من صلاح سنا وأمامه سنوات عديدة من التألق والتميز، لكن كم ستكلف صفقة انتقاله إلى ليفربول وكم سيحصل على راتب أسبوعي؟، بكل تأكيد صفقة انتقال مبابي ستكلف الريدز أكثر بكثير من الاحتفاظ بخدمات الدولي المصري".