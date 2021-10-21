مصدر لمصراوي: العامري فاروق ومي عاطف في قائمة الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - تب- عبدالحكيم طه:

يخوض العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي الحالي والسباحة مي عاطف السباق الانتخابي للنادي الأحمر ضمن قائمة محمود الخطيب.

وتقدم العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي ومي عاطف بأوراق ترشحهما صباح اليوم الخميس بمقر النادي الأحمر بالجزيرة.

وقال مصدر لمصراوي اليوم الخميس "العامري فاروق ترشح اليوم علي منصب رئيس النادي والسباحة مي عاطف ترشحت علي منصب العضوية تحت سن 35 عاماً".

وكان الثلاثي عمر ربيع ياسين وعبدالرحمن العياشي قد قدما أوراق ترشحما لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن، بالإضافة إلى الدكتور أحمد غيط فوق السن.

وفتحت إدارة النادي الأهلي باب تلقي طلبات المرشحين بداية من السبت الماضي على أن تستمر حتي غداً الجمعة .

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في دورة جديدة للقعلة الحمراء خلال الفترة من 2021 وحتى 2025.

ووفقا للائحة الأهلي الخاصة فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً، الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و9 أعضاء منهم عضوان عن الشباب يقل سنهما عن 35 عاماً في تاريخ باب الترشح.