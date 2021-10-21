العامري يتقدم بأوراق ترشحه على منصب نائب رئيس الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تقدم العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي بأوراق ترشحه على نفس المنصب صباح اليوم الخميس بمقر النادي الأحمر بالجزيرة.
وخاض العامري فاروق السباق الانتخابي على نفس المنصب في نهاية نوفمبر 2017 وحسمه بعد حصوله على 19923 في مقابل 14269 لمنافسه مصطفي مراد فهمي نائب رئيس شركة الأهلي لكرة القدم الحالي.
وفتحت إدارة النادي الأهلي باب تلقي طلبات المرشحين بداية من السبت الماضي على أن تستمر حتي غداً الجمعة .
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 نوفمبر المقبل في دورة جديدة للقعلة الحمراء خلال الفترة من 2021 وحتى 2025.
ووفقا للائحة الأهلي الخاصة فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً، الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و9 أعضاء منهم عضوان عن الشباب يقل سنهما عن 35 عاماً في تاريخ باب الترشح.