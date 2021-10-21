اجتماع فني لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني الخميس.. ومؤتمر صحفي لكارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

يعقد في الخامسة مساءً الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني، في إطار مباريات إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الكيني مساء غدٍ الجمعة في تمام السابعة، على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

وسيحضر الاجتماع كل من الجهاز الإداري للفريق ومصطفى سيلا مسئول المهمات، حيث سيتم الاتفاق على بعض الأمور الإدارية الخاصة بالمباراة.

وفي سياق آخر، يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الخامسة للحديث عن مباراة توسكر.

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب، استعدادًا للقاء بطل كينيا المرتقب.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بنشرقي.